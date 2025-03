POL-PPMZ: Schlägerei am Bahnhofplatz

Mainz (ots) - Am 12.03.2025 befand sich eine 35-jährige Frau in der Dusche der Damenumkleide in einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße in Mainz, als plötzlich ein komplett nackter Mann hinter ihr stand. Unter Schock ergriff die Dame schnell ihr Handtuch, während der Täter lediglich "oh sorry" murmelte und sich entfernte. Die Dame teilte den Vorfall anderen Kundinnen mit und meldete ihn der Rezeption des ...

mehr