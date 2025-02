Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Rostock

Rostock (ots)

Nachdem im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock am heutigen Freitag, 07. Februar 2025, zwei angemeldete Versammlungen im Bereich der Rostocker Innenstadt stattgefunden haben, zieht die Rostocker Polizei eine positive Bilanz.

In unmittelbarer Nähe zum "Brunnen der Lebensfreude" veranstaltete die Partei AfD einen Info-Stand, der in der Spitze von bis zu 50 Personen besucht wurde. In unmittelbarere Nähe versammelten sich rund 100 Gegendemonstranten in Form einer stationären Versammlung.

Beide durch die Polizeiinspektion Rostock abgesicherten Veranstaltungen verliefen störungsfrei und ohne Vorkommnisse.

Die Veröffentlichung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgt auf Basis der um 17:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

