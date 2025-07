Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist in Trainingsanzug entblößt sich nahe Forstbachweg: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Freitagmittag im Kasseler Stadtteil Forstfeld auf einem Fußweg entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Wie eine 64 Jahre alte Frau aus Kassel den Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war sie gegen 12 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Heinrich-Steul-Straße und dem Forstbachweg spazieren, als ihr nahe des dortigen Kindergartens der Mann mit heruntergelassener Hose auffiel, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Kurze Zeit später nahm sie wahr, dass der am Wegesrand stehende Exhibitionist mit inzwischen hochgezogener Hose in Richtung Forstbachweg davonging. Die Frau meldete den Vorfall nachträglich der Polizei, weshalb nun Zeugen gesucht werden, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker/ sportlicher Figur, dunklerem Teint und kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben, der einen schwarzen Trainingsanzug trug. Die Hose hatte einen glänzend weißen Ring oberhalb des Knies, so die 64-Jährige.

Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich des Tatorts gesehen haben oder der Polizei Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

