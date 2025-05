Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Rassistische Schmierereien an Gebäudewand + Auto erfasst 14-Jährigen + Bargeld aus Vito geklaut + Kennzeichenschilder gestohlen + Mit Außenspiegeln kollidiert +

Friedberg (ots)

Butzbach: Rassistische Schmierereien an Gebäudewand

Gegen 04:30 Uhr hörten Mitarbeiter am Kreisjugendheim Hubertus am Donnerstag (01.05.2025) laute Motorengeräusche. Als sie nachschauten, sahen sie vor dem Gebäude zwei dunkelgekleidete Personen mit Motorradhelmen. Eine Person saß auf einem Motorrad, die zweite Person lief von der Gebäudewand zum Motorrad und stieg auf. Danach fuhren beide Personen auf dem Motorrad in Richtung Butzbach davon. Die Mitarbeiter stellten daraufhin fest, dass zwei Gebäudeseiten mit einem Hakenkreuz und rassistischen Parolen in schwarzer Farbe besprüht worden waren. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, denen ein mit zwei Personen besetztes Motorrad aufgefallen ist oder die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06033 70430 zu melden.

Nidda: Auto erfasst 14-Jährigen

Am Mittwochabend (30.04.2025) kam gegen 19:30 Uhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Seat Altea in der Straße "Raun" aus Richtung Markt kommend in Fahrtrichtung Kreisel nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei erfasste er einen 14-jährigen Fußgänger. Der 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Ein Atemalkoholvortest ergab beim Autofahrer einen Wert von 1,63 Promille. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wöllstadt: Bargeld aus Vito geklaut

Diebe öffneten in der Zeit von Dienstag (29.04.2025), 14:00 Uhr bis Mittwoch (30.04.2025), 08:45 Uhr einen weißen Mercedes Vito, der in der Lahnstraße in Nieder-Wöllstadt abgestellt war. Die Täter ließen Bargeld aus dem Handschuhfach mitgehen. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Kennzeichenschilder gestohlen

Die polnischen Kennzeichenschilder "SWD-8663-A" eines schwarzen Mini Cooper Clubman stahlen Unbekannte am Donnerstag (01.05.2025) zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr in Butzbach. Der Mini war in diesem Zeitraum in der Astrid-Lindgren-Straße abgestellt. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind die polnischen Kennzeichen "SWD-8663-A" aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430.

Wölfersheim: Mit Außenspiegeln kollidiert

Zwischen Södel und Oppershofen kam es am späten Donnerstagnachmittag (01.05.2025) gegen 17:45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Renault Captur und einem Citroen C5. Beide Fahrzeuge kollidierten im Begegnungsverkehr mit den linken Außenspiegeln miteinander. Zudem zerbrach dabei die Fahrerscheibe des Citroens. Der 76-jährige Fahrer aus Reichelsheim erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der 77-jährige Renault-Fahrer aus Wehrheim blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 1.800 EUR.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell