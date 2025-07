Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau wird Opfer von Sexualdelikt am Wahlebach: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Die Kasseler Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Sexualdelikts, das sich am gestrigen Montagabend zwischen 19:45 und 20:30 Uhr im Kasseler Stadtteil Forstfeld ereignet haben soll. Eine 65-jährige Frau war ihren Angaben nach auf einem Fußweg am Wahlebach zwischen der Stegerwaldstraße und der Waldemar-Petersen-Straße von dem unbekannten Täter von hinten angegriffen und unter Gegenwehr in ein Gebüsch gezogen worden. Im weiteren Verlauf soll sie von dem Mann festgehalten und mutmaßlich das Opfer eines Sexualdelikts geworden sein. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und die nun intensiv geführten Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Täters führen konnten, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Es soll sich um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann mit heller Haut und dunkelblonden Haaren gehandelt haben, der vermutlich eine dunkelblaue Arbeitshose und ein dunkles Sweatshirt oder eine Sweatjacke trug. Die 65-Jährige wurde noch am Abend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber inzwischen wieder verlassen. Der Tatort war am Abend für die Spurensicherung abgesperrt, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam.

Die für Sexualdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich des Tatorts einen Mann gesehen haben, auf den die Täterbeschreibung zutrifft. Möglicherweise haben Spaziergänger, Fahrradfahrer oder Anwohner verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Das Opfer hatte einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer wahrgenommen, der den kurz zuvor geflüchteten Täter unter Umständen noch gesehen hat. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell