Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Klicken der Handschellen statt Klingeln der Kasse - Mehrere Festnahmen nach zeitgleichem Zugriff in Deutschland und Bulgarien

Oberhausen (ots)

Bereits seit Dezember 2024 ermittelt das Kriminalkommissariat 22 der Polizei Oberhausen gegen eine Bande mutmaßlicher Taschendiebinnen im Alter von 37 bis 62 Jahren mit bulgarischer Staatsangehörigkeit.

Die Täterinnen waren in wechselnder Zusammensetzung unterwegs und schlugen bevorzugt im öffentlichen Personennahverkehr (Bus und Bahn) zu - unter anderem in Oberhausen, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und weiteren Städten im Ruhrgebiet. Ihr Ziele: vorwiegend ältere oder betagte Mitmenschen. Dank umfangreicher Ermittlungen konnte die Bande mittlerweile mit über 30 Taten in Verbindung gebracht werden.

Am frühen Dienstagmorgen (13.05.) erfolgte der koordinierte und zeitgleiche Zugriff in Duisburg sowie in Bulgarien. Mehrere Haftbefehle wurden dabei vollstreckt. Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung in Duisburg, die als Unterschlupf für Mitglieder der Gruppe diente, wurden Beweismittel, darunter auch eine größere Menge Bargeld aus einem Versteck, sichergestellt.

Die Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse waren zuvor durch die Staatsanwaltschaft Duisburg beim zuständigen Amtsgericht Duisburg beantragt worden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 der Polizei Oberhausen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Duisburg dauern an. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler bedanken sich für die professionelle Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Behörden in Bulgarien.

