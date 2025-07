Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Große Verkehrskontrolle an A44: Drei berauschte Fahrer gestoppt, mehrere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt

Kassel (ots)

Lohfelden/ A44/ A7:

Beamte der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am gestrigen Montag eine großangelegte Verkehrskontrolle an der Verbindungsspange der A44 auf die A7 bei Lohfelden durch. Dabei erhielten die fachkundigen Polizisten Unterstützung von der Verkehrsinspektion, der EG Tuner, der Polizeiautobahnstation Baunatal und weiteren Beamten des Polizeipräsidiums Nordhessen. Außerdem beteiligten sich Mitarbeiter des Zolls an der Kontrolle. In der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr wurden insgesamt 47 Fahrzeuge und 60 Fahrer sowie Insassen kontrolliert.

Dreimal zogen die Beamten mutmaßlich berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Dabei schlugen die durchgeführten Drogentests im Urin der Fahrer auf Amphetamine, Kokain und in einem Fall auf beide Drogen an, weshalb sie die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten mussten und ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Neben der Einleitung von Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" wurde bei einem der drei Tatverdächtigen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. In zwei weiteren Fällen wurden Fahrer in die Kontrollstelle gewunken, die ohne Führerschein am Steuer saßen, weshalb in beiden Fällen Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden.

Insgesamt viermal verstießen Lkw-Fahrer gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten, weshalb entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Zwei von ihnen mit Wohnsitz im Ausland mussten aus diesem Grund an Ort und Stelle Sicherheitsleistungen von 750 Euro entrichten. Darüber hinaus stellten die Beamten drei Verstöße gegen das Güterverkehrsgesetz und einen Verstoß gegen die Ladungssicherung fest. In zwei Fällen erlosch bei Fahrzeugen die Betriebserlaubnis, da unzulässige technische Veränderungen beanstandet werden mussten.

