Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Todesdrohungen gegen Passanten vor Supermarkt: 38-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Am gestrigen Dienstagnachmittag meldeten sich mehrere besorgte Passanten über den Notruf 110 bei der Kasseler Polizei, weil ein Mann vor einem Supermarkt in der Kronenackerstraße andere Menschen anschreie und ihnen mit einem Messer in der Hand mit dem Tode drohe. Sofort zum Ort des Geschehens eilende Streifen der Reviere Süd-West und Mitte konnten den Tatverdächtigen gegen 17:20 Uhr festnehmen. Das Messer hatte der 38-Jährige aus Kassel kurz zuvor weggeworfen, woraufhin es von Passanten in Sicherheit gebracht wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann, bei dem ein Atemalkoholtest 2,3 Promille ergab, verhielt sich auch nach seiner Festnahme äußerst aggressiv. Er wurde daher zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Polizeigewahrsams gebracht. Gegen den bereits polizeibekannten 38-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell