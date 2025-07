Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher floh ohne Beute; Reifen beschädigt - Wer hat etwas gesehen?; Ermittlungen wegen sexueller Belästigung; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher floh ohne Beute: Zeugen gesucht! - Hanau / Klein-Auheim

(fg) Zwischen 2 Uhr und 3 Uhr war ein Einbrecher am Sonntagmorgen an einem Einfamilienhaus in der Hellebachstraße (einstellige Hausnummern) in Klein-Auheim zugange und stieg über ein eingeschlagenes Fenster ins Innere ein. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Unbekannte mehrere Räumlichkeiten, ehe er ohne Beute floh. Der am Haus entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Reifen beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(fg) Die Polizei in Hanau ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem grauen Mazda CX3 und bittet Zeugen, sich zu melden. Ein Mann mit langen Haaren zerstach am vergangenen Mittwoch (2. Juli 2025) gegen 23.50 Uhr alle vier Reifen des in der Friedrichstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Autos. Der Unbekannte hatte eine blaue Jacke an und trug Shorts sowie Sportschuhe; zudem hatte er eine Mütze auf dem Kopf. Der nicht mehr fahrbereite Mazda musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt rund 800 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Kripo ermittelt wegen Brandstiftung: Waldstück brannte - Gelnhausen / Meerholz

(fg) In der Waldstraße in Meerholz in der Nähe der dortigen Mülldeponie brannten am Samstagabend rund 450 Quadratmeter Waldfläche, weshalb die Polizei nun wegen Brandstiftung ermittelt. Die Feuerwehr rückte kurz nach 19 Uhr aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle und auch gelöscht. Da sich vor Ort mehrere offenbar angezündete Klopapierrollen befanden, wird derzeit von einer Brandlegung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich des Brandes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Ermittlungen wegen sexueller Belästigung: Zeugensuche! - Gründau / Niedergründau

(fg) Die Polizei nahm am Samstagabend einen 50 Jahre alten Mann in der Mittel-Gründauer Straße in der Nähe eines dortigen Sportplatzes vorläufig fest. Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Er soll eine 18-Jährige gegen 20.30 Uhr angesprochen, diese im weiteren Verlauf bedrängt und am Gesäß angefasst haben. Der kurz darauf Festgenommene, der nach derzeitigen Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss stand, musste mit zur Polizeistation. Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

07.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell