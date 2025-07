Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Beleidigung; Polizei stellte Plagiate auf Flohmarkt sicher; Ferrari aus Tiefgarage gestohlen;

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Beleidigung in der Buchhügelallee - Offenbach am Main

(fg) Nach einer Beleidigung am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, in der Buchhügelallee im Bereich der 80er-Hausnummern vor einer dortigen Schule ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 31-Jähriger auf dem Gehweg unterwegs und bemerkte nach eigenen Angaben zunächst nicht, dass zwei Kinder mit ihrem Fahrrad an ihm vorbeifahren wollten. Kurz darauf sei ein etwa 40 Jahre alter Mann, ebenfalls auf einem Fahrrad, aufgetaucht und von seinem Zweirad abgestiegen. Der etwa 1,80 Meter große Unbekannte habe den Offenbacher dann wahllos und mehrfach beleidigt, ehe er davonradelte. Der Unbekannte hatte kurze Haare, eine kräftige Statur und trug eine Brille. Er war mit einer kurzen Hose und einem hellblauen T-Shirt bekleidet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Polizei stellte Plagiate auf Flohmarkt sicher: Ermittlungen gegen fünf Verdächtige eingeleitet - Offenbach am Main

(fg) Im Zuge einer Fußstreife auf einem Flohmarkt am Sonntagvormittag in der Sprendlinger Landstraße im Bereich der 130er-Hausnummern stellten Beamte mutmaßlich gefälschte Markenprodukte sicher. Die Ermittlungen richten sich nun gegen fünf Personen im Alter von 29, 31, 34, 36 und 51 Jahren.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, an drei Ständen unter anderem Kleidung, Taschen, Geldbörsen, Schmuck und weitere mutmaßlich gefälschte Gegenstände zum Verkauf angeboten zu haben. Aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Markengesetz wurde die gesamte Ware sichergestellt. Die fünf Verdächtigen mussten allesamt mit zur Wache, wovon vier erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Verkauf der Ware geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Ferrari aus Tiefgarage gestohlen - Offenbach am Main

(fg) Aus einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße (30er-Hausnummern) entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochmorgen und Freitagvormittag, 11 Uhr, einen Ferrari mit Frankfurter Kennzeichenschildern. Die Tiefgarage ist mit einem Rolltor verschlossen. Wie es zu dem Diebstahl kam, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Reinigungsutensilien und Werkzeuge aus Peugeot gestohlen - Offenbach am Main

(fg) Unbekannte schlugen am Wochenende die Heckscheibe eines in der Hesselbuschstraße (50er-Hausnummern) abgestellten Autos ein und entwendeten unter anderem Reinigungsutensilien sowie Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr. Der am Peugeot Partner entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Mann aus Heusenstamm erlitt Verletzungen: Offenbar mit Reizgaspistole angegriffen - Heusenstamm

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein deutlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann aus Heusenstamm am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, in der Frankfurter Straße im Bereich eines dortigen Kiosks mit einer mehrköpfigen Personengruppe in verbale Streitigkeiten. Im Zuge der Streitigkeiten habe einer der Unbekannten mit einer Reizgaspistole in seine Richtung geschossen. Der 31-Jährige erlitt Reizungen seiner Augen, Nasenbluten und einen Cut an der Unterlippe. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei der Gruppe um acht Personen im Alter von etwa 18 Jahren gehandelt haben soll. Einige dieser Personen hätten Oberlippenbärte gehabt. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

6. Wechselseitige Körperverletzungen: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Rodgau / Dudenhofen

(fg) Am Sonntagmorgen kam es im Bereich eines Rad- und Fußwegs hinter den Wohnhäusern in der Straße "Am Flachsberg" zu einer wechselseitigen Körperverletzung, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 44 Jahre alter Mann aus Dietzenbach in seinem BMW auf dem kombinierten Weg unterwegs und wurde von einem Anwohner aufgrund der widerrechtlichen Benutzung zur Rede gestellt. Letztlich entwickelte sich hieraus eine körperliche Auseinandersetzung. Sowohl der Dietzenbacher als auch der Rodgauer zogen sich leichte Verletzungen zu; außerdem wurde die jeweilige Kleidung beschädigt. Zudem entstand am BMW durch einen Schlag eine Delle. Hinweisgeber, die das Geschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

7. Auf Grundstück uriniert und Anwohner bedroht: Zeugen gesucht! - Rödermark / Ober-Roden

(fg) Er urinierte am Samstagabend auf ein Grundstück in der Ringstraße (20er-Hausnummern) und bedrohte im weiteren Verlauf auch noch den dortigen Anwohner. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und sucht einen 1,75 bis 1,85 Meter großen Mann von schlanker Statur. Dieser soll gegen 22.10 Uhr seine Hose geöffnet und in den dortigen Garten uriniert haben. Darauf angesprochen habe er den Anwohner umgehend verbal bedroht. Nachdem der Mann mit blonden sowie kurzen Haaren sein Geschäft erledigt hatte, machte er sich davon. Er trug eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt mit asiatischen Schriftzeichen im Rückenbereich. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 4837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

8. Geldbörse und zwei Mobiltelefone aus Auto gestohlen - Autobahn 661 / Offenbach am Main

(fg) Zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse entwendete ein Unbekannter am Sonntagnachmittag aus einem weißen Fiat auf der Rastanlage Buchrain an der Autobahn 661. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 30 Jahre alten Mann. Er war etwa 1,65 Meter groß, hatte einen gestutzten Vollbart und war mit einem blauen Sweatshirt sowie einer blauen Hose bekleidet. Zudem soll er eine blaue Kappe getragen haben. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr. Der Fiat-Fahrer habe nach eigenen Angaben einen kurzen Spaziergang gemacht. Währenddessen sei es zum Diebstahl gekommen. Die Offenbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Gartenhütte brannte: 2.000 Euro Sachschaden - Neu-Isenburg

(fg) Noch unklar sind die Hintergründe eines Brandes einer Gartenhütte am späten Sonntagabend in einer Kleingartenanlage in der Nähe zur Straße "Gravenbruchring". Gegen 23.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei gemeinsam aus. Vor Ort wurde eine in Brand stehende Gartenhütte festgestellt. Die Feuerwehr beendete gegen 1.15 Uhr ihre Löscharbeiten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Brandermittler der Kriminalpolizei werden nun die weiteren Ermittlungen übernehmen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

10. Zeugensuche nach Unfallflucht in Parkhaus - Neu-Isenburg

(as) Vergangenen Dienstag kam es zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Parkhaus Isenburg-Zentrum Nord in der Herzogstraße / Ecke Peterstraße. Eine 43-jährige Frau aus Frankfurt am Main hatte ihren blauen VW T-ROC ordnungsgemäß auf der ersten unteren Ebene nahe der Ausfahrt vorwärts in einer Parklücke abgestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte ein unbekanntes Fahrzeug, links neben dem VW T-ROC ein- oder auszuparken und beschädigte dabei die hintere Fahrerseite am geparkten Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe:

- Wer kann Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zu dessen Fahrerin/Fahrer geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

07.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell