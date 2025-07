Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen

Nidderau (ots)

Kurz vor dem Kreuzungsbereich B 521 und B 45 in Heldenbergen kam es am Freitag um 23.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger VW Touran Fahrer befuhr die B 521 in Richtung Nidderau, wendetet kurz vor der dortigen Ampelanlage zur B 45 und übersah dabei einen VW Caddy, welcher in Richtung Hanau unterwegs war. Der Caddy touchierte den noch im Wendemanöver befindlichen Touran. Durch die Kollision geriet der Touran dann in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Die 46-jährige Caddy-Fahrerin, sowie die 69-jährige Fahrerin des Audi wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen vorsorglich in nahe gelegene Krankenhäuser. Der Fahrer des Touran blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die B 45 zwischen Schöneck- Büdesheim und Kaichen zeitweise voll gesperrt. Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird mit 63.500 Euro beziffert.

Offenbach am Main, 05.07.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

