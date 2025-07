Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Firma- Fahndung mit Hubschrauber

Wächtersbach (ots)

Mit brachialer Gewalt sind am späten Freitagabend mindestens zwei Täter in ein Firmengebäude im Industriegebiet, Kinzigstraße (10er Hausnummern), eingedrungen. Die bislang Unbekannten haben gegen 22.45 Uhr ein Tor der Lagerhalle aufgestemmt und konnten so in die Halle gelangen. Dabei wurden sie jedoch beobachtet, so dass die Personen zu ihrem grauen VW Jetta flüchteten und davonfuhren. Das Fluchtfahrzeug konnte wenig später durch die Polizei verlassen im nahe gelegenen Feld zwischen Wächtersbach und Aufenau aufgefunden werden. Da es um den Auffindeort des Pkw viel Feld gibt, wurde zur Suche nach den vermeintlichen Einbrechern auch der Hubschrauber eingesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main, 05.07.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell