Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Quad

Wipfra (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich auf der K2 zwischen Schmerfeld und Wipfra ein Unfall unter Beteiligung eines Quad. Der 75-jährige Fahrzeugführer überschlug sich dabei mit seinem Fahrzeug und wurde schwer verletzt. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. (sk)

