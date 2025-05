Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikommissariat Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(zei)Verkehrsunfallflucht in Elze

Elze - Am Montag, den 28.04.2025, kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in 31008 Elze. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters mit einem Werbeschild, welches sich auf einer Grünfläche neben dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Elze befand. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Werbeschild entstand Sachschaden.

Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität des E-Scooter-Fahrers geben können, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw in 31028 Gronau (Leine) Gronau - Am Samstag, den 03.05.2025, beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 19:35 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine).

Die Polizei Elze hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell