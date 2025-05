Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Wellbrunnnen (bub). In der Zeit vom 30.04.2025 bis zum 04.05.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und schlugen eine Fensterscheibe ein. Aus dem Haus wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 05066/ 9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell