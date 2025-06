LPI-GTH: Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte eine 30-Jährige am Freitagabend einen E-Scooter in der Seebergstraße. Ein Drogenvortest verlief bei der Frau positiv auf Amphetamin und Cannabis, so dass durch die Polizeistreife die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet wurde. Nach deren Abschluss wurde gegen die 30-Jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ml) ...

