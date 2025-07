Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto überschlägt sich - Fahrzeug brennt vollständig aus

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

Am frühen Samstagabend kam es kurz vor 19 Uhr auf der A 3 zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. In Höhe des Seligenstädter Dreiecks kollidierten zwei in Richtung Würzburg fahrende Pkw miteinander. In der Folge geriet der auffahrende Volvo ins Schleudern, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich im angrenzenden Wald. Der Pkw geriet daraufhin in Brand und brannte vollständig aus. Der 53-jährige Fahrer konnte sich leicht verletzt in Sicherheit bringen. Die Insassen des anderen Pkw, eines BMW, blieben glücklicherweise unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Fahrer des Volvo wohl unter Alkoholeinfluss. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf 65.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 06181 90100 zu melden.

Offenbach am Main, 06.07.2025, Pradel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell