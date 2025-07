Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beutel mit Heroin vor den Augen der Polizei weggeworfen: Mutmaßlicher Dealer wird Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einer Streife des Polizeireviers Mitte gelang am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Kasseler Innenstadt die Festnahme eines mutmaßlichen Dealers harter Drogen. Die uniformierten Beamten waren gegen 15 Uhr zu Fuß auf Streife im Bereich Mauerstraße/Lutherplatz unterwegs und dabei auf ein offenbar gerade stattfindendes Drogengeschäft aufmerksam geworden. Als der mutmaßliche Verkäufer, der von drei Männern umringt war, die sich annähernden Polizisten erblickte, drehte er ihnen den Rücken zu, holte aus und warf vor ihren Augen in hohem Bogen etwas weg. Bei der direkten Nachschau fand die Streife auf dem Boden in zwei Metern Entfernung einen Beutel mit knapp 15 Gramm Heroin, den er offenbar angesichts der drohenden Kontrolle weggeworfen hatte. Die harten Drogen, bei denen es sich um eine nicht geringe Menge handelt, wurden sichergestellt. Den 44-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrfach wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten ist, brachten die Beamten in den Polizeigewahrsam. Da von Fluchtgefahr ausgegangen wird und der Verdacht besteht, dass er mit dem Verkauf von Rauschgift seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und somit gewerbsmäßig zu handeln, wird er am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der OE City geführt.

