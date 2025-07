Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Vorderer Westen:

Gleich zweimal wurden bislang unbekannte Fahrraddiebe unabhängig voneinander am Wochenende in Kassel ertappt. Ob beide Fälle möglicherweise auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist bisher noch ungeklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Die erste Tat ereignete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden im Akazienweg. Der Fahrradbesitzer war gegen 4:45 Uhr durch laute Geräusche auf die beiden Fahrraddiebe in seinem Garten aufmerksam geworden. Als der Bewohner sah, wie das Pärchen versuchte, gewaltsam das Schloss seines Fahrrads zu knacken, rief er aus dem Fenster, woraufhin die beiden ertappten Diebe von dem Rad abließen und ohne Beute die Flucht ergriffen. Es soll sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann mit Sturmhaube und dunklen Haaren und eine gleichaltrige Frau mit dunklen, zum Zopf gebundenen Haaren gehandelt haben, die einen hellen Rock und ein helles Oberteil trug.

Genau 24 Stunden später kam es zu dem Diebstahl in der Goethestraße, nahe dem Huttenplatz. Auch in diesem Fall war der Besitzer, der in einem Camper schlief, gegen 4:45 Uhr durch den Dieb wachgeworden, der das Schloss seines an einem Fahrradbügel abgestellten Pedelecs aufbrach. Als der Mann aus seinem Fahrzeug schaute, sah er den Dieb, der sogar einen Fahrradhelm trug, nur noch mit seinem Rad der Marke Riese & Müller in Richtung Innenstadt davonfahren. Die anschließende Fahndung nach dem 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur, langer Hose und heller Jacke verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die an den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell