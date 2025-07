Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mithilfe von Bauzaun über gekipptes Fenster in Kaffeerösterei in Bettenhausen eingebrochen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Über ein gekipptes Fenster sind bislang unbekannte Täter im Laufe der Nacht zum gestrigen Montag in eine Kaffeerösterei in der Lilienthalstraße eingebrochen und haben Wechselgeld gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen 22 und 9 Uhr ereignet. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter einen in der Nähe abgestellten Bauzaun als Aufstiegshilfe genutzt und waren so an das gekippt stehende Fenster in rund fünf Metern Höhe gelangt. Mit ihrer Beute konnten die Einbrecher schließlich unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

