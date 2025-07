Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zahlreiche Strafanzeigen, Blutentnahmen und sichergestellte Drogen bei Verkehrskontrolle an A44

Kassel (ots)

Lohfelden / A44 / A7:

Sechs Blutentnahmen, zahlreiche Anzeigen wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie sichergestellte Drogen und Messer sind das Ergebnis einer Verkehrskontrolle an der Autobahn 44 am gestrigen Montag. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr kontrollierten Beamte der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) des Polizeipräsidiums Nordhessen insgesamt 58 Fahrzeuge und 72 Fahrer sowie Insassen an der Verbindungsspange der A44 auf die A7 bei Lohfelden. Unterstützt wurden die fachkundigen Polizisten dabei von der Verkehrsinspektion, der EG Tuner, der Polizeiautobahnstation Baunatal sowie weiteren Beamten des Polizeipräsidiums Nordhessen. Außerdem beteiligten sich Mitarbeiter des Zolls an der Kontrolle.

Gegen sechs Autofahrer bestand der Verdacht, dass sie sich offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinters Steuer gesetzt hatten. Viermal schlugen die bei ihnen durchgeführten Urintests auf Cannabis an sowie je einmal auf Amphetamine und Kokain, was für die Fahrer eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt zur Folge hatte. Neben dem Fund von elf Gramm Amphetaminen und knapp zwei Gramm Kokain, entdeckten die Beamten bei den Fahrzeugkontrollen auch rund 15 Gramm Marihuana sowie knapp acht Gramm Haschisch. Da die beiden Tatverdächtigen, die sich nun wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Cannabis verantworten müssen, keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden bei ihnen Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren hundert Euro erhoben. Bei zwei weiteren Personen fanden die Polizisten Messer, welche gegen das Waffengesetz verstießen: Eine Strafanzeige sowie die Sicherstellung der verbotenen Messer waren die Folge.

Neben zahlreichen Verkehrsverstößen wie Geschwindigkeitsüberschreitungen und mangelnder Ladungssicherung, wurden auch drei Fahrzeuge in die Kontrollstelle gewunken, die erheblich überladen waren. Trauriger Spitzenreiter war ein Transporter, der sein zulässiges Gesamtgewicht fast um das doppelte überschritten hatte. Für alle drei Lastkraftwagen war die Fahrt bis zu einer entsprechenden Entladung beendet.

