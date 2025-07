Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Am frühen Samstagmorgen wurden Rettungsdienst und Polizei in die Mauerstraße gerufen, nachdem dort nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 34 Jahre alter Mann gegen 03:00 Uhr eine 27-jährige Frau in deren Wohnung aufgesucht hatte. Zwischen ihnen soll sich dann eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, in welcher auch ein Messer eine Rolle gespielt und der 34-Jährige der Frau unter anderem die Luft abgedrückt haben soll. Letztlich flüchtete der Tatverdächtige zunächst aus der Wohnung, konnte jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung durch eine Streife des Polizeireviers Nord festgenommen werden. Er erlitt bei der Auseinandersetzung Schnittverletzungen, welche in einem Krankenhaus versorgt wurden. Die 27-Jährige wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, welches sie aber schnell wieder verlassen konnte.

Der 34 Jahre alte, syrische Staatsangehörige aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt, gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, die durch das Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt werden, haben sich beide erst vor wenigen Tagen kennen gelernt.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Verena Richter, stellvertretende Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2751

