Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche stehlen Handtasche von Seniorin in Oberzwehren: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem zwei unbekannte Täter am gestrigen Sonntagabend in Oberzwehren die Handtasche einer 72 Jahre alten Frau gestohlen haben. Die Seniorin saß mit einer Begleiterin auf einer Bank in der Brückenhofstraße, zwischen den Haltestellen Schulzentrum Brückenhof und Heinrich-Plett-Straße, als sie von zwei jugendlichen Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Plötzlich habe einer der Täter nach der auf der Bank liegenden Handtasche der Rentnerin gegriffen, dann seien beide in Richtung des Schulzentrums Brückenhof davongerannt, wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten. Die anschließende Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Das zuständige Kommissariat 36 (Haus des Jugendrechts) der Kasseler Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Die beiden männlichen Täter waren laut den Frauen zwischen 16 und 17 Jahre alt. Der Erste war demnach etwa 185 cm groß, schlank und hatte helles, lockiges Haar. Bekleidet war er mit einer Kappe, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose. Der Andere wurde als 175 cm groß und mit kurzem dunklen Haar beschrieben. Die entwendete Handtasche war schwarz und hatte eine weiße Aufschrift sowie weiße Trageriemen. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder den Ermittlern des K36 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0561-9100 zu melden.

