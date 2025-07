Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 16-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots)

Landkreis Kassel:

Der seit dem 16. Juli 2025 vermisste 16-Jährige aus dem Landkreis Kassel, zu dessen Suche die Kasseler Polizei am Donnerstag eine Pressemitteilung veröffentlichte, ist wohlbehalten wieder da. Der Jugendliche ist bereits am Freitag wieder in die Jugendeinrichtung, in welcher er zurzeit lebt, zurückgekehrt. Hinweise auf Straftaten haben sich nicht ergeben.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Jugendlichen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des 16-Jährigen aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell