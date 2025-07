Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Stockelsdorf

Einbruch in Lagerhalle

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.07.-21.07.2025) ereignete sich in Stockelsdorf ein Einbruch in eine Lagerhalle. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die unbekannten Tatverdächtigen über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude gelangt sein. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von circa 80.000EUR ausgegangen.

Gegen 06:30 Uhr sei dem 39-jährigen Inhaber einer Lagerhalle aufgefallen, dass es in seiner Firma in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Einbruch gekommen war. Am Vorabend habe er den Betrieb gegen 21:00 Uhr verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte in der Nacht ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Von dort hätten die unbekannten Tatverdächtigen Werkzeug und Metallwaren im Wert von circa 80.000EUR entwendet.

Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonderes schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf ungewöhnliche Vorgänge in dieser Nacht geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451 220750 in Verbindung zu setzen.

