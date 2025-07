Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Pansdorf

Fahrzeugführer versucht im Stau zu wenden: 86-Jähriger schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Samstagvormittag (19.07.2025) zog sich ein 86 Jahre alter Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 309 bei Pansdorf schwere Verletzungen zu. Der Ostholsteiner hatte bisherigen Erkenntnissen nach versucht, aufgrund von Staubildung seinen Renault auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei stieß er mit einem entgegen kommenden VW Golf zusammen.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 11.10 Uhr auf der Landesstraße 309 zwischen Schürsdorf und Pansdorf. Aufgrund dichten Verkehrs stauten sich die Fahrzeuge in Richtung Pansdorf, sodass ein nur sehr langsames Fahren im Stop and Go möglich war. Der 86 Jahre alte Ostholsteiner befand sich mit seinem Renault im dichten Verkehr in Richtung Pansdorf und setzte den Angaben mehrere Zeugen nach plötzlich zum Wenden auf der Fahrbahn ab.

Hierzu lenkte er seinen Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegen kommenden VW Golf zusammen. Trotz noch eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 34-jährige Fahrerin des Golf eine Kollision nicht mehr vermeiden. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault in die rechte Bankette neben der Fahrbahn geschleudert.

Im Zuge des Zusammenstoßes zog sich der 86 Jahre alte Renault-Fahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie eines Fehlers beim Wenden verantworten. Die Führerscheinstelle wird über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An ihrem VW Golf entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden, auch an dem Renault stellten die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz erhebliche Schäden fest. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadnes beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell