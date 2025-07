Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (20.07.2025) wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Kohlendioxid-Austritts in einem Schnellrestaurant in Lübeck St.Jürgen alarmiert. Ursächlich war ein geplatztes Ventil einer Schankanlage. Personen wurden nicht verletzt, auch an dem Gebäude entstand kein Schaden. Gegen 21.00 Uhr ertönte in dem Schnellrestaurant in der Straße ...

mehr