Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

St. Gertrud Exhibitonist am Jersualemsberg - Polizei sucht Hinweise

Lübeck (ots)

Freitagabend (18.07.2025) bemerkte eine junge Frau einen Mann mit heruntergelassener Hose in der Straße am Jersualemsberg. Der Unbekannte verschwand kurz darauf in der Grünanlage hinter der dortigen Musikschule. Die Polizei ermittelt wegen des Tatverdachts der exhibitionistischen Handlungen und sucht Hinweise.

Freitag gegen 18 Uhr ging eine 19-jährige Lübeckerin die Straße Jerusalemsberg entlang als sie bei einem Stromkasten einen Mann mit heruntergelassener Hose bemerkt hätte. Als der Mann sie erblickt hätte, hätte er die Hose hochgezogen. Er hätte eine Hand in der Hose gehabt und damit Bewegungen ausgeführt. Kurz darauf wäre der Mann über die Grünanlage hinter der Musikschule verschwunden.

Die junge Frau informierte umgehend die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden.

Der Mann wurde als um die 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er wäre dunkel gekleidet gewesen und hätte ein Cap getragen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen. Hinweise werden unter der 0451/1310 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell