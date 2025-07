Polizeidirektion Lübeck

Freitagnachmittag (18.07.2025) sahen zwei junge Frauen, dass ein Kind von einem Mann an einer Bushaltestelle in der Lübecker Innenstadt unsittlich berührt wurde. Die beiden Frauen sprachen den Mann und das Kind an. Das Mädchen hätte sich entfernt. Der Mann hätte dann seine Aggressionen gegen die beiden Frauen gerichtet. Er hätte sie beleidigt, versucht sie zu schlagen und sie mit einem Messer bedroht. Weitere Zeugen hätten auf den Mann eingewirkt, der sich dann entfernt hätte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwei Lübeckerinnen im Alter von 19 und 20 Jahren warteten am Freitag gegen 14.25 Uhr an der Bushaltestelle Kohlmarkt. In der Bushaltestelle vor einer Bäckerei hätten sie ein Mädchen von etwa 4 bis 6 Jahren bemerkt, das einen verängstigten Eindruck gemacht hätte. Neben dem Mädchen hätte ein Mann gesessen, der das Mädchen im Bereich der Oberschenkel berührt hätte.

Eine der beiden Frauen sprach das Mädchen an, die andere forderte den Mann auf, das Kind in Ruhe zu lassen. Der Mann bedrohte daraufhin die 20-Jährige und versuchte, ihr ins Gesicht zu schlagen. Weitere mögliche Zeugen - ein Mann und eine Frau - verhinderten dies.

Das Mädchen suchte den Schutz einer an der Bushaltestelle stehenden Frau, möglicherweise der Mutter. Gemeinsam entfernten sich die Frau und das Kind mit einem Bus.

Der Tatverdächtige hätte danach die 19-Jährige beleidigt und unvermittelt ein Messer aus der Jackentasche gezogen und sich auf die Frau zubewegt. Dabei hätte er angekündigt, die Lübeckerin abstechen zu wollen. Abermals hätte sich der Helfer von zuvor eingebracht; er hätte den Angreifer zurück gerissen, wodurch das Messer auf den Boden gefallen wäre. Der unbekannte Helfer hätte das Messer an sich genommen und den jungen Frauen übergeben. Der Tatverdächtige hätte sich lautstark schimpfend in Richtung der Fußgängerzone entfernt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauch eines Kindes, Bedrohung und Beleidigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Weder der Mann und die Frau, die hier halfen noch das betroffene Kind und dessen Mutter sind der Polizei bekannt. Die Polizei bitte die Zeugen sich unter der 0451/1310 zu melden.

