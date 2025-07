Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Kohlendioxid- Austritt in Schnellrestaurant

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (20.07.2025) wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Kohlendioxid-Austritts in einem Schnellrestaurant in Lübeck St.Jürgen alarmiert. Ursächlich war ein geplatztes Ventil einer Schankanlage. Personen wurden nicht verletzt, auch an dem Gebäude entstand kein Schaden.

Gegen 21.00 Uhr ertönte in dem Schnellrestaurant in der Straße Hinter den Kirschkaten ein Zischen und anschließend ein lautstarkes Knallgeräusch im Bereich der Getränkeschankanlage. Im Anschluss lösten die installierten Kohlendioxidwarner aus. Mitarbeiter des Betriebes informierten umgehend die Feuerwehr und verließen anschließend mit den Gästen das Gebäude.

Wie sich herausstellte, stieg vermutlich aufgrund der sommerlichen Temperaturen der Druck einer CO2-Flasche der Schankanlage stark an, woraufhin ein Befüllungsventil platzte. Um abschließend eine Gefahr für die Gäste und Mitarbeiter auszuschließen, führten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine CO2-Messung durch. Das Ergebnis führte zur Entwarnung: Das farblose Gas hatte sich bereits verflüchtigt, gegen 22:15 Uhr konnte der Betrieb leicht eingeschränkt wieder aufgenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell