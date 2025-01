BPOL NRW: Mutmaßliche Betrügerinnen betteln Reisende an - Bundespolizei stellt drei Verdächtige

Kleve - Gronau (ots) - Die Bundespolizei hat am Montagabend, 27. Januar 2025 um 18:30 Uhr, in der Regionalbahn 51 einen 24-jährigen Libanesen verhaftet. Der Mann wurde im Rahmen der Grenzkontrollen bei der Einreise aus den Niederlanden in der Regionalbahn 51 auf der Fahrt von Enschede nach Gronau kontrolliert. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass ...

