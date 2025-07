Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren: Polizei sucht neue Ehrenamtliche in Nordhessen

Kassel (ots)

Nordhessen:

Die Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren (SfS) des Polizeipräsidiums Nordhessen sucht Unterstützung: Wenn Sie Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit mit Seniorinnen und Senioren haben, gern andere informieren und beraten möchten und sich zutrauen, Vorträge in kleinen Gruppen zu halten, könnte eine Ausbildung zum Sicherheitsberater für Senioren genau das Richtige für Sie sein! Die Ausbildung der Sicherheitsberatenden findet an drei Tagen vom 19. bis 21. November 2025 im Polizeipräsidium Nordhessen statt.

Was ist Aufgabe der Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren?

Die SfS fungieren als kompetente Ansprechpersonen für Seniorinnen und Senioren. In ihrem kommunalen Einsatz unterstützen sie dabei die Polizei in ihrer Präventionsarbeit. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen und den Kommunen informieren sie kostenlos über Themen der Kriminal- und Verkehrsprävention, wie z.B. die Aufklärung über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Hintergrund des 2016 ins Leben gerufenen SfS-Programms ist die traurige Tatsache, dass immer mehr ältere Menschen Opfer von Straftaten wurden und die Täter dabei teilweise auf perfide Weise die Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit gerade der Seniorinnen und Senioren ausnutzten, etwa durch Schockanrufe oder Anrufe durch falsche Polizeibeamte. Aber nicht nur die Kriminalitätsverhütung, sondern auch die sichere Teilnahme am Straßenverkehr sind Schwerpunkte des SfS-Programms und der durchgeführten Ausbildung

Haben wir Ihr Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit geweckt?

Weitere Informationen und Voraussetzungen für Bewerber finden Sie auf www.polizei.hessen.de unter Startseite>Schutz&Sicherheit>Rat und Vorsorge>Sicherheit für Senioren>Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren.

Senden Sie bei Interesse an den Bewerbungsunterlagen eine Mail an: seniorenpraevention.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell