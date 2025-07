Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Verletzte bei Bränden im Landkreis Kassel

Kassel (ots)

Vellmar / Lohfelden (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Freitag sind im Landkreis Kassel bei zwei Bränden insgesamt drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch an.

Am gestrigen Donnerstagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 22:20 Uhr in die Bahnhofstraße in Obervellmar gerufen, nachdem die Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses Rauch wahrgenommen hatten. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war das Feuer vermutlich im Bereich der Küche ausgebrochen. Der 54-jährige Bewohner schlief zu diesem Zeitpunkt und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er mittlerweile bereits wieder verlassen konnte. In der Wohnung entstand glücklicherweise nur leichter Sachschaden durch Verrußungen.

Zu einem weiteren Brand kam es dann am frühen Freitagmorgen in Lohfelden, wo die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Vorsterstraße gegen 04:20 Uhr den Notruf wählten. Das Feuer war nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Der darin anwesende, 69 Jahre alte Mieter erlitt eine schwere Rauchgasintoxikation und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein weiterer Hausbewohner wurde durch die Rauchgase leicht verletzt. Die Ursache für den Brand, bei dem ersten, vorsichtigen Schätzungen zu Folge ein Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro entstand und der das Gebäude bis auf weiteres unbewohnbar machte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo dauern an.

