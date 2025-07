Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen verfolgen Handydieb: 32-Jähriger in Parkhaus festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Nord:

Zwei jungen Zeugen ist es zu verdanken, dass Streifen des Polizeireviers Mitte am gestrigen Mittwochabend in Kassel einen mutmaßlichen Handydieb festnehmen konnten. Gegen 22:50 Uhr war der Notruf einer Passantin wegen des Diebstahls an der Haltestelle in der Mauerstraße bei der Polizei eingegangen, woraufhin sofort mehrere Streifen dorthin geeilt waren und nach dem bereits geflüchteten Täter fahndeten. Dieser hatte dem Opfer, einem an der Haltestelle wartenden 54-jährigen Mann aus Kassel, zuvor blitzschnell das Handy aus der Hand gerissen. Dank der beiden Zeugen, zwei 22 Jahre alte Männer, die ohne zu zögern die Verfolgung des flüchtenden Diebs aufgenommen hatten, konnte dieser nur wenige Minuten später in einem Parkhaus in der Jägerstraße festgenommen werden. Das Handy hatte er vor den Augen der ihn verfolgenden Zeugen in einen Müllcontainer geworfen, wo es von den Polizisten gefunden und anschließend wieder an den Besitzer ausgehändigt wurde. Den festgenommenen 32-Jährigen, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, brachten die Beamten auf das Revier. Da der Tatverdächtige mit ägyptischer Staatsangehörigkeit keinen festen Wohnsitz hat und erst vor wenigen Wochen aus einer Haftstrafe entlassen wurde, befindet er sich noch im Polizeigewahrsam und soll am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG 2 der Kasseler Polizei geführt.

