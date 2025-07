Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach schwerem Raub auf Spielothek in Wolfhagen: Zwei Tatverdächtige identifiziert und festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Nach einem schweren Raubüberfall auf eine Spielothek in Wolfhagen ist den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen und operativen Maßnahmen konnten inzwischen zwei von drei Tätern identifiziert und festgenommen werden: Zunächst war ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel bereits kurz nach dem am 16. Juni 2025 stattgefundenen Überfall in den Verdacht geraten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Nach seiner Festnahme erhärtete sich der Anfangsverdacht, dass er die beiden Täter in einem Auto zu der Spielhalle gebracht und anschließend mit diesem Fluchtfahrzeug wieder weggefahren hat. Im weiteren Verlauf geriet schließlich ein 53-Jähriger aus Warburg in den Fokus der intensiven Ermittlungen, der nun dringend verdächtig ist, den Mitarbeiter mit einem Bajonett bedroht und an einen Stuhl gefesselt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte daraufhin bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 53-Jährigen erwirkt, der am gestrigen Mittwoch vollstreckt wurde. Gleichzeitig nahmen Kräfte der Polizei Höxter den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift fest. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten Beweismittel auffinden und sicherstellen, darunter auch die mutmaßlich bei dem Raubüberfall getragene Kleidung. Der 53-jährige Tatverdächtige soll am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Der 44-Jährige war hingegen nach seiner Festnahme auf freien Fuß gesetzt worden, da keine Haftgründe gegen ihn vorgelegen hatten. Die Ermittlungen zu dem dritten Täter dauern aktuell noch an.

Der Raub auf die Spielothek in der Bahnhofstraße hatte sich am Montagmorgen, dem 16. Juni, gegen 3:40 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatten zwei maskierte Täter den allein anwesenden Mitarbeiter mit einem Bajonett bedroht und an einen Stuhl gefesselt. Anschließend versuchten sie erfolglos, mehrere Spielautomaten aufzubrechen. Mit einem kleinen Möbeltresor, in dem sich lediglich rund 100 Euro befanden, ergriffen die beiden Täter die Flucht und stiegen in das vor dem Gebäude wartende Auto, das vom dritten Komplizen gesteuert wurde. Der Mitarbeiter konnte sich anschließend befreien und die Polizei alarmieren.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel

