Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger angefahren und beleidigt: Mutmaßlich berauschter Autofahrer ohne Führerschein gibt sich als Diplomat aus

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein 23-jähriger Mann aus Kassel verantworten, der am gestrigen Dienstagabend nach einer Verkehrsunfallflucht in der Kasseler Nordstadt festgenommen wurde. Ereignet hatte sich der Unfall, bei dem ein VW gegen einen haltenden Skoda stieß und anschließend einen Fußgänger streifte, gegen 23:15 Uhr in der Rothfelsstraße. Anschließend soll der Fahrer des VW kurz angehalten haben und den 20-jährigen Fußgänger, der durch die Kollision leicht verletzt wurde, beleidigt haben, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Der im Skoda sitzende Fahrer und der 20-Jährige nahmen daraufhin die Verfolgung des Flüchtenden auf und alarmierten gleichzeitig die Polizei. So konnte der mutmaßliche Fahrer bereits kurze Zeit später an seiner Wochenschrift festgenommen werden.

Gegenüber den Polizisten gab der 23-Jährige nun an, dass er als Diplomat tätig sei und nicht festgenommen werden dürfe. Dieser Aussage schenkten die Beamten wenig Glauben und wurden durch den Fund eines selbsthergestellten Hefters, bei dem es sich um den Diplomatenausweis handeln sollte, in ihrer Annahme bestätigt. Zudem stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 23-Jährige weder im Besitz eines Führerscheins, noch nüchtern war: Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand und nach Alkohol roch, aber jegliche Tests verweigerte, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe von einem Arzt entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Amtsanmaßung und Betrugs, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

