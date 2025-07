Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist belästigt junge Frau in Straßenbahn: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am gestrigen Dienstagmorgen in einer Straßenbahn der Linie 4 eine junge Frau belästigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Mann war um kurz nach 11 Uhr im Bereich Altmarkt/ Unterneustädter Kirchplatz in die Tram eingestiegen und hatte auf einem Vierersitz schräg gegenüber der Frau Platz genommen. Im weiteren Verlauf der Fahrt entblößte sich der Unbekannte und nahm vor den Augen der Fahrgäste sexuelle Handlungen an sich vor. Nachdem die 22-Jährige den Täter laut angesprochen hatte, stieg er an der Haltestelle Sandershäuser Straße aus. Neben den laufenden Ermittlungen, bei denen auch die Aufnahmen der Videoaufzeichnung der Bahn ausgewertet werden, bittet die Polizei nun um weitere Hinweise auf den unbekannten Täter.

Es soll sich um einen etwa 50 Jahre alten und schlanken Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, der eine beigefarbene Jacke, eine graue Jeans, dunkle Sneaker und eine Umhängetasche trug.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Fahrgäste und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell