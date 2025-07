Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sattelzug zerstört Ampel am Lohfeldener Rüssel: Zeugen nach Unfallflucht am Rasthof gesucht

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Zu einer blockierten Zufahrt durch einen querliegenden Ampelmast am Rasthof Lohfeldener Rüssel wurden Beamte des Polizeireviers Ost in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 1:30 Uhr gerufen. Wie die Streife vor Ort feststellte, war die Ampel vollständig aus der Verankerung gerissen und zerstört worden. Der unbekannte Verursacher des Unfalls mit einem geschätzten Gesamtsachschaden von 10.000 Euro, bei dem es sich den Spuren am Unfallort nach um einen Sattelzug handelte, hatte bereits das Weite gesucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der unbekannte Sattelzugfahrer auf den Autohof fahren und verpasste die Einfahrt für Rechtsabbieger, woraufhin er mutmaßlich versuchte, über den Linksabbieger aus Richtung der Emmy-Noether-Straße auf den Rastplatz zu fahren. Hierbei fuhr der Lkw über die Verkehrsinsel und blieb vermutlich mit dem Auflieger an dem Ampelmast und einem Verkehrsschild hängen. Eine Rast legte der unbekannte Verursacher nach dem Unfall offenbar nicht mehr ein, denn die Absuche des Autohofs nach dem Sattelzug mit entsprechend beschädigtem Auflieger verlief anschließend ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell