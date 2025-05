POL-SU: 18-Jähriger nach Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen

Niederkassel (ots) - Vermutlich in der Nacht von Sonntag (11. Mai) auf Montag (12. Mai) kam es an der Rheinstraße in Niederkassel-Lülsdorf zu zwei versuchten und einem vollendeten Einbruch in drei benachbarte Geschäftsräume. Ein Anlieferer entdeckte am frühen Montagmorgen Hebelspuren an der Eingangstür einer Bäckerei. Auch der Nebeneingang wies entsprechende ...

