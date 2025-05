Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in drei benachbarte Geschäfte - Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag (11. Mai) auf Montag (12. Mai) kam es an der Rheinstraße in Niederkassel-Lülsdorf zu zwei versuchten und einem vollendeten Einbruch in drei benachbarte Geschäftsräume.

Ein Anlieferer entdeckte am frühen Montagmorgen Hebelspuren an der Eingangstür einer Bäckerei. Auch der Nebeneingang wies entsprechende Spuren auf. Den bislang unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, in das Geschäft einzudringen.

Wenig später stellten die alarmierten Polizeikräfte auch an der Tür eines benachbarten Kosmetikstudios Hebelspuren fest. Auch hier blieb es bei einem Einbruchsversuch.

In einer angrenzenden Zahnarztpraxis fanden die Beamten schließlich eine aufgebrochene Eingangstür vor. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei geht derzeit von einem möglichen Tatzusammenhang aus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Rheinstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

