Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wechseltrick - Seniorin in Tiefgarage bestohlen

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (13. Mai) wurde eine 78-jährige Frau Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 11:00 Uhr befand sich die Seniorin in der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäftes am Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bat sie darum, ihm Kleingeld zu wechseln.

Während die Frau im Münzfach ihrer Geldbörse nach passendem Wechselgeld suchte, griff der Täter ebenfalls in das Portemonnaie. Die Seniorin brach den Vorgang ab, erklärte dem Mann, dass sie ihm nicht helfen könne, und begab sich in das Geschäft. Erst an der Kasse bemerkte sie den Diebstahl: Aus ihrer Geldbörse fehlten 100 Euro in Scheinen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 cm bis 175 cm groß und hat schwarze Locken. Er hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Bewahren Sie auch in unübersichtlichen Situationen Ruhe. Zählen Sie Geldbeträge in Ruhe nach und lassen Sie sich nicht ablenken oder in den Vorgang eingreifen. Wird versucht, Verwirrung zu stiften, holen Sie sich Unterstützung durch Dritte. (Re)

