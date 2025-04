Oberzent (ots) - In den vergangenen Tagen ereigneten sich in Oberzent zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagabend (11.04.) und Samstagmorgen (12.04.) gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus "Am Freudenberg" in Gammelsbach. Sie ließen dort Schmuck mitgehen. Zudem geriet am Freitagabend (11.04.), gegen 23.45 Uhr, in der Bergstraße in Olfen ein Haus in das Visier von zwei Kriminellen. ...

