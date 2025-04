Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Oberzent (ots)

In den vergangenen Tagen ereigneten sich in Oberzent zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagabend (11.04.) und Samstagmorgen (12.04.) gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus "Am Freudenberg" in Gammelsbach. Sie ließen dort Schmuck mitgehen.

Zudem geriet am Freitagabend (11.04.), gegen 23.45 Uhr, in der Bergstraße in Olfen ein Haus in das Visier von zwei Kriminellen. Hier drangen die Täter über die Terrasse in die Räumlichkeiten ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

