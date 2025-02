Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250219-2: Zeugensuche nach Aufbruch von Transportern

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Werkzeug entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagnachmittag (17. Februar) und Dienstagmorgen (18. Februar) Transporter in Pulheim und Frechen aufgebrochen und in einem Fall Werkzeug entwendet haben sollen. Die Ermittler der Kriminalkommissariate 21 und 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen Täter zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 9.30 Uhr einen Ford Transit auf der Straße "Nordring" in Pulheim aufgebrochen und eine Bohrmaschine entwendet haben. In Frechen sollen Unbekannte zwischen Montag Mitternacht und Dienstag 6 Uhr einen VW Crafter auf der Matthias-Werner-Straße angegangen und beschädigt haben. Ein weiterer Zeuge teilte der Polizei mit, dass Täter in der Nacht zu Dienstag die Tür eines Opel Vivaro im Bereich der Hahnstraße beschädigt und aufgebrochen hätten.

Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen haben die Kriminalbeamten übernommen. (sc)

