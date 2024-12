Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Zimmerbrand mit ausgelöstem Atemschutznotfall

Hamburg (ots)

Winterhude, Glindweg, Feuer mit ausgelöstem Atemschutznotfall, 17.12.2024, 16:11

Am Nachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Winterhude gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der Feuer- und Rettungswache Barmbek brannten Einrichtungsgegenstände eines Zimmers im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Umgehend leitete ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung mit einem Strahlroh im Innenangriff ein. Während der laufenden Brandbekämpfung lösten sich vermutlich Teile des Atemschutzgerätes einer Einsatzkraft, so dass der Trupp einen Atemschutznotfall auslöste.

Sofort wurden durch die Rettungsleitstelle weitere Einsatzkräfte und Führungsdienste dem Einsatz zugeordnet.

Glücklicherweise konnte sich der verunfallte Kollege über ein tragbares Rettungsgerät selbstständig über ein Fenster ins Freie retten.

Der Kollege wurde vom Rettungsdienst Hamburg medizinisch untersucht und konnte nach der Überprüfung unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden Belüftungsmaßnahmen eingeleitet und die Einsatzstelle zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 52 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr rund eine Stunde im Einsatz für Hamburg.

