Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreiste Trickdiebe täuschen Wasserrohrbruch vor: Zeugen im Mittelring gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Dienstagmorgen eine Seniorin in ihrer Wohnung im Mittelring in Kassel. Zwei unbekannte Männer hatten sich gegen 11:30 Uhr als Handwerker vorgestellt und glaubhaft angegeben, dass es soeben vor dem Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe und sie dringend die Leitungen kontrollieren müssen. Da sich in der Straße tatsächlich derzeit eine größere Baustelle befindet, gewährte die betagte Frau den Unbekannten Zutritt zu ihrer Wohnung, wo sie mit ihr ins Badezimmer gingen und das Wasser laufen ließen. Währenddessen ließ einer der vermeintlichen Handwerker vermutlich einen dritten Komplizen in die Wohnung, der zunächst unbemerkt einen hohen Bargeldbetrag und Schmuck aus dem Wohnzimmer stahl. Zudem klemmten die Täter den Festnetzanschluss der Seniorin ab und entwendeten ihr Handy, sodass sie nach Feststellung des Diebstahls nicht umgehend die Polizei alarmieren konnte.

Die beiden Trickdiebe, die mit dem Opfer im Bad waren, werden folgendermaßen beschrieben:

1. Täter: 40 bis 50 Jahre, ca. 1,75 Meter, kurze dunkelblonde Haare, trug Blaumann/ Latzhose und ein T-Shirt

2. Täter: 25 bis 30 Jahre, ca. 1,80 Meter, kurze schwarze Haare

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo. Zeugen, die gestern verdächtige Personen im Mittelring sowie der näheren Umgebung gesehen haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

