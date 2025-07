Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu mutmaßlichem Diebstahl von Zwergspitz: Hund ist wohlbehalten wieder da

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 21.07.2025, um 13:08 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6081026 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Vorderer Westen:

Der Zwergspitz, der am Samstagabend mutmaßlich vor einem Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, nahe dem Bebelplatz, gestohlen worden war, ist wieder da. Das Tier wurde inzwischen von einem Mann bei der Polizei abgegeben, nachdem er den Hund gefunden hatte. Der Zwergspitz ist nach bisherigen Informationen wohlauf und konnte an die glückliche Besitzerin übergeben werden. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Diebstahl dauern unabhängig von der guten Nachricht an, da weiterhin davon auszugehen ist, dass der Zwergspitz sich nicht selbst befreit hat. Ob die unbekannten Täter den Hund möglicherweise aufgrund des Fahndungsdrucks nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung freiließen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der EG 2 der Kasseler Polizei geführt werden. Die Polizei bedankt sich für zahlreiche Hinweise, die in diesem Fall eingegangen sind.

