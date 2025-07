Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Vellmarer Kita: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar eingebrochen. Wie die am heutigen Morgen von einer Mitarbeiterin dorthin gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) von der Anzeigenaufnahme berichtet, hatten die Täter das Fenster zum Büro aufgehebelt und waren so in das Gebäude eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie nahezu alle Räume und beschädigten mehrere Schränke. Mit einer Geldkassette aus dem Büro, die allerdings leer war, flüchteten die Einbrecher am Ende wieder über das zuvor aufgebrochene Fenster nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen gestern, 17:45 Uhr, und heute, 6:55 Uhr, eingrenzen.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell