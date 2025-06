POL-F: 250622 - 0644 Frankfurt - Rödelheim Tödlicher Badeunfall

Frankfurt (ots) - (yi) In der Nacht von Samstag (21. Juni 2025) auf Sonntag (22. Juni 2025) griff ein 43-Jähriger mehrere Polizeibeamte an, nachdem er zuvor einen 36-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Gegen 00:45 Uhr riefen Zeugen die Polizei, als sie sahen, wie der Tatverdächtige den Geschädigten in der Bruchfeldstraße mit einem Messer bedrohte. Die unmittelbar ...

