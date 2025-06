Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250622 - 0643 Frankfurt - Niederrad: Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Samstag (21. Juni 2025) auf Sonntag (22. Juni 2025) griff ein 43-Jähriger mehrere Polizeibeamte an, nachdem er zuvor einen 36-Jährigen mit einem Messer bedrohte.

Gegen 00:45 Uhr riefen Zeugen die Polizei, als sie sahen, wie der Tatverdächtige den Geschädigten in der Bruchfeldstraße mit einem Messer bedrohte. Die unmittelbar entsandten Polizeikräfte suchten die Örtlichkeit auf, nahmen den Aggressor fest und brachten ihn auf das Polizeirevier. Im Rahmen der Durchsuchung schlug der Mann nach einem Polizeibeamten und trat nach einem weiteren. Der 43-Jährige kam anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

